Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе встречи с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления. Глава государства подчеркнул:
– Независимость свою всем без исключения народам бывшего Советского Союза пришлось отстаивать в горячих войнах. В потасовках, в мятежах, в "цветных революциях". Только Беларусь осталась нетронутой в этом плане. Попробовали – получили по зубам. Вот такая политика должна быть и впредь.
Президент сконцентрировал внимание слушателей на главном:
– Мы должны сохранить свою страну, передать ее своим детям в нормальном состоянии. Мы не можем передавать проблемы детям и внукам. Мы их должны решить, потому что время выбрало нас. Мы оказались на передовой новой, уже не холодной, уже ледяной войны. И выстоять может только то государство, которое само не поддастся гибридному давлению. Наша сильная сторона – искренность, честность и порядочность. Но они же – и наша уязвимость, которую они используют в своих интересах.
Александр Лукашенко обратился ко всему мировому сообществу:
– Нет смысла шатать Беларусь. Мы уже давно оправились от всех шоков, стараемся развиваться, приобрели иммунитет от потрясений. Улица уже невозможна. Потому что люди поняли ее суть. Наше сознание только укрепилось в последнее время. Чувство собственного достоинства белорусского народа не позволит террористам и экстремистам манипулировать нами. Они недооценивают, что параллельно с этапами "цветной революции" мы проходим этапы взросления общества.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: чувство собственного достоинства белорусского народа не позволит террористам и экстремистам манипулировать нами
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