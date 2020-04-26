Лукашенко убежден в хороших перспективах чернобыльских регионов



- В былые времена, приезжая сюда, когда я начинал говорить о чернобыльцах, что вы бедные, нищие, вообще пропащие, люди это спокойно воспринимали, большинство соглашались. Сегодня люди понимают и я тоже, что на этой земле можно жить, нужно жить и, самое главное, мы здесь будем жить.

Глава государства подчеркнул, что ему нет нужды убеждать местных жителей в том, что на их земле жить безопасно. Люди видят все сами и делают соответствующие выводы:

- Прошло 30 с лишним лет после этой катастрофы и уже на своем опыте, на опыте старших, которые жили здесь, вы знаете что делать: жить здесь или не жить. Но коль вас тут немало и очень много людей молодых, среднего поколения и старики, слава богу живы здоровы, не боятся, ни COVID их не берет после чернобыля, ни короновирусы, это хорошо, значит здесь мы будем жить. И вы в этом убеждены.

Президент отметил, что цель его очередного визита в чернобыльский регион состоит в том, чтобы посмотреть как возрождаются эти земли. С выводами Глава государства не спешит:

- Если сказать честно, то у меня не сложилось какого-то впечатления – хорошо или плохо. У меня впечатление одно, что мы возрождаемся. Я поручил здесь разобраться к лету.

Александр Лукашенко отметил, что намерен ознакомиться с ситуацией в зоне отчуждения:

- Я летом приеду туда, за колючую проволоку, побуду в этой заповедной зоне. Частично я давал согласие свое и распоряжения подписывал по поводу каких-то работ здесь. Например, по лесу мы давно определились, что будем перерабатывать лес. Все неплохо получается. Время проходит, время лечит, господь нам помогает, наверное. Когда-то я принимал решение по развитию здесь коневодства. Сейчас очень много вы занимаетесь пчеловодством. Я был причастен к принятию решений по тем или иным направлениям. Уже вырисовывается, что мы можем здесь разводить животных. Про 30 километров (зона отчуждения – Прим. Ред.) пока не говорим, хотя и там надо разбираться.

Глава государства отметил, что в Норовлянском районе хорошо поставлена работа по ряду определенных ранее направлений:

- Здесь очень много вы производите лесозаготовок. А лес надо заготавливать, потому что лес спелый. Его надо вывозить, ибо он погибнет. И, слава богу, что мы, перерабатывая лес, получаем чистую продукцию. Очень хорошо. Это природа помогает в основном. Меня проинформировали, что приличное количество производителей меда здесь. Абсолютно чистого. Никто же грязный покупать не будет.

Президент отметил, что до его следующего приезда летом надлежит еще раз проанализировать по каким направлениям будет развиваться регион:

- Может еще одно-два направления придумаем или остановимся на существующих трех – четырех. Если мы остановимся на трех – четырех направлениях нашей деятельности, мы поддержим эти направления и основные средства, чернобыльские так называемые деньги, мы обязательно будем не распылять, а комплексно направлять для того, чтобы развивать здесь территории. Если мы решим, что еще одно – два направления добавим, то и их мы будем финансировать. Но пришло время очень активно осваивать этот край.

Александр Лукашенко рассказал местным жителям об идее организации в Брагинском, Норовлянском, Хойникском районах многопрофильных производственных объединений – холдингов:

- Будет входить колхоз – сельскохозяйственное направление холдинга. Лесопиление. Заготовка меда. Еще какие-то направления. Многоплановые холдинги. Надо понять по каким направлениям будем развиваться и по этим направлениям создавать предприятия. Естественно, люди будут заняты. Люди будут работать. Это перспектива. Думаю, до конца года мы примем решение, несмотря на то, что происходит сегодня с экономикой во всем мире.

Президент не скрывал, что по ряду направлений экономика испытывает объективные сложности, но что касается продуктов питания, в этом сегменте спрос на продукцию высок:

- Мы люди зависимые. Мы уже видим, что очень сложно продавать свою продукцию. Кроме продуктов питания. По продуктам питания все берут. Уже никто на границах никого не задерживает. Только привозите и по более высоким ценам. За два месяца, как докладывал министр, почти на миллиард долларов мы продадим продукции. Это хороший показатель. Шесть миллиардов долларов по году мы получим доход от сельского хозяйства. Это очень хорошо. Кроме того, что будем кормить свой народ.

Именно такая конъюнктура заставляет искать новые подходы и в развитии чернобыльских регионов. При этом Глава государства считает успешным опыт передачи земель Норовлянского района совхозу-комбинату «Заря». Там где это целесообразно, его надо применять:

- Если какому-то богатому хозяйству, а их много в стране, нужна будет земля, люди, деревни – пожалуйста. Приходите, вложите деньги, создайте условия для людей. Я очень хорошо знаю этот опыт, потому что принимал решение, чтобы вы этим путем пошли. То есть, «Заре» передали 4 с лишним тысячи гектаров и они молодцы, выполняют четко мое поручение. Просто так прийти и забрать землю, произвести зерно или еще что-то у нас желающих много. Очень много. Я говорю: хорошо. Мы отдаем землю. Там 10 деревень. С ними что будем делать? Молчит. А с людьми что будем делать которые там?

Президент назвал непреложные условия такого рода сотрудничества:

- Берешь 2-3 колхоза целиком. Даешь рабочие места людям, платишь заработную плату, объекты социального обслуживания – дом культуры, почта, телефон, телеграф – это наше дело. А ты вот этим занимайся. Вот такие условия.

А местным жителям Александр Лукашенко пообещал четко:

- Мы подумаем как сделать еще один шаг, чтобы вам здесь жилось комфортно.

Фото: БЕЛТА

