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Лукашенко прилетел во Дворец Независимости. ВИДЕО

Лукашенко прилетел во Дворец Независимости, сообщает телеграм-канал Пул Первого.
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