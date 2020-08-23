Главная Лукашенко прилетел во Дворец Независимости. ВИДЕО Опубликовано: 23.08.2020 19:39:08 2123 Лукашенко прилетел во Дворец Независимости. ВИДЕО Лукашенко прилетел во Дворец Независимости, сообщает телеграм-канал Пул Первого. Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter Добавить SB.BY в источник новостей Версия для печати Новости и статьи 23.08.2020 21:33:00 Рачков: попытки реализовать сценарий цветной революции в Беларуси не приносят результатов 23.08.2020 21:20:29 Эйсмонт: весь день Лукашенко работал в ситуационном центре во Дворце Независимости, контролировал обстановку 23.08.2020 20:58:30 Предприятия Минпрома работают в штатном режиме - Пархомчик 23.08.2020 20:51:00 В Лондоне на полтора часа сломался Тауэрский мост 23.08.2020 20:30:13 «Гомель» разгромил «Локомотив» в центральном матче 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге 23.08.2020 20:20:00 На Хайнане запустили приложение для изучения иностранных языков 23.08.2020 19:53:56 Футбол. «Торпедо-БелАЗ» и «Минск» не смогли выявить победителя 23.08.2020 19:39:08 Лукашенко прилетел во Дворец Независимости. ВИДЕО 23.08.2020 19:26:40 Боррель: ЕС должен продолжать работать с Лукашенко 23.08.2020 19:22:52 Не забудем. Хотя простим мнение Андрей МУКОВОЗЧИК Не забудем. Хотя простим 23.08.2020 19:04:00 Самосвал и автобус столкнулись на Калужском шоссе в Москве 23.08.2020 18:55:45 Штурм предложила необычный способ увековечить память Легкоступовой 23.08.2020 18:34:00 В Перу на дискотеке погибли 13 человек 23.08.2020 18:00:01 Акция "Внимание - дети!" пройдет в Беларуси с 25 августа по 5 сентября 23.08.2020 17:57:28 Политологи оценивают ситуацию в Беларуси 23.08.2020 17:55:02 "Мешков Брест" завоевал Кубок Беларуси по гандболу 23.08.2020 17:54:19 «Славия» и «Витебск» сыграли вничью в чемпионате Беларуси по футболу 23.08.2020 17:51:00 Продажа билетов на ЧМ-2021 по фигурному катанию в Стокгольме отложена 23.08.2020 17:36:54 Все станции минского метро работают в обычном режиме 23.08.2020 17:21:29 "Беларусь 1" поможет родителям первоклашек подготовиться к школе: советы от психолога мнение Андрей МУКОВОЗЧИК Самозванцы 23.08.2020 17:10:00 Это же гениально! Парень нашел способ утихомирить стаю щенков - видео 23.08.2020 16:59:56 БЖД в преддверии учебного года усилит меры безопасности на объектах ж/д транспорта 23.08.2020 16:59:50 Азаренко победила Векич в первом круге представительного турнира в США 23.08.2020 16:56:00 Как выбрать правильную обувь 23.08.2020 16:53:00 На дракаре по Днепру: репортаж из водного похода викингов 23.08.2020 16:31:19 После протеста в столице минчанин скрылся под Гомелем, где совершил хулиганство и ДТП 23.08.2020 16:15:52 В Бресте дан старт конкурсу АрМИ-2020 23.08.2020 15:50:40 Лавров считает перспективной инициативу Лукашенко о проведении в Беларуси конституционной реформы 23.08.2020 15:42:17 МИД: у руководства Украины еще много лет будут вопросы поважнее, нежели раздавать советы соседям 23.08.2020 15:38:17 Правительство Италии не рассматривает карантин как меру борьбы с пандемией мнение Елена ЯСКО Кто улюлюкает на рабочий класс 23.08.2020 15:26:01 Теракт на востоке Афганистана: погибли семь человек 23.08.2020 15:20:32 Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом 23.08.2020 14:50:19 В Беларуси выздоровели и выписаны 68 839 пациентов с COVID-19 23.08.2020 14:44:31 Пенсионерка погибла на пожаре в Наровлянском районе 23.08.2020 14:40:00 Тадеуш Кондрусевич освятил обновленный алтарь Бригитского костела в Гродно 23.08.2020 14:29:00 Школьник Алексей Савин еще не имеет водительского удостоверения, но уже является одним из лучших автогонщиков Беларуси 23.08.2020 14:27:51 В Ивацевичском районе упала водонапорная башня 23.08.2020 14:21:00 Секреты увлекательной рыбалки на компактных водоемах 23.08.2020 14:18:34 Индия планирует разработать вакцину против коронавируса к концу года 23.08.2020 14:16:00 От 1,5 до 6 кг за спиной: как мы взвешивали портфели школьников 23.08.2020 14:14:00 Гиподинамия правит бал даже среди молодежи. Как уберечь себя от болезни века? 23.08.2020 13:47:52 Хренин: в случае нарушения порядка в священных местах протестующие будут иметь дело с армией. ВИДЕО 23.08.2020 13:33:00 Что скрывается за интернет-марафонами по исполнению желаний