Лукашенко: будущее Беларуси – в наших руках

– Настоящее и будущее Беларуси – в наших руках. И прежде всего в руках присутствующих здесь делегатов. Ибо вы самая высокая элита нашего общества, – заявил Президент, выступая с завершающим словом во время VI Всебелорусского народного собрания. – Мы идем впереди. За нами пойдут другие, если они хотят жить в мирной и спокойной стране. Поэтому от нас зависит все.
Глава государства обратился к участникам форума со словами благодарности:
– Хочу выразить вам признательность за активное участие в работе VI Всебелорусского народного собрания. За то, как ответственно и вдумчиво вы подошли к решению, обсуждению судьбоносных для страны вопросов.
Александр Лукашенко отметил, что основные положения программы социально экономического развития на пятилетку одобрены. Социальная ориентированность белорусской экономической модели остается неизменной:
– Форум показал высокий запрос общества на сохранение системы ценностей и приоритетов. Это говорит о том, что за годы независимости нам удалось выстроить систему, в основе которой незыблемость суверенитета страны. Суверенитета, который держится на традициях, патриотизме, стремлении народа к миру.
Президент отметил, что суверенное государство Беларусь по-прежнему открыто для равноправного и взаимовыгодного сотрудничества со всем миром:
– Иначе быть не может. При этом мы неизменно держим курс на построение нашего Союза с Россией, евразийскую интеграцию. Братская Россия, великий Китай останутся нашими стратегическими партнерами и не только экономическими.
Глава государства обратил внимание на то, что собрание приняло ряд важнейших решений, но по запросу жизни они могут корректироваться:
– Это перераспределение полномочий между ветвями власти, конституционный статус белорусского народного собрания, укрепление местного самоуправления, повышение роли общественных структур в политической жизни страны. Еще раз подчеркиваю: это не догма. Все, что здесь было сказано с этой трибуны, в том числе и мною, будет проанализировано, и в ходе конкретного обсуждения вопросов по конкретным темам (жизнь идет, меняется) появятся многие позиции, точки зрения, возможно, некоторые вопросы, как они были изложены сегодня и вчера, претерпят свои изменения. Да и не возможно, а наверняка претерпят. Мы ни в коем случае не будем догматиками и не будем держаться железобетонно за то или иное высказанное мнение. Это касается прежде всего меня, естественно. Я вам это обещаю. Все должно быть демократично, с учетом опыта, как принято говорить, цивилизованных государств.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: будущее Беларуси – в наших руках
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