Лукашенко: буду делать все, чтобы Украина стала нашей

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он никогда не будет на стороне "националистического угара" в Украине. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, передает БЕЛТА.
"Я никогда не буду на стороне того националистического угара, который сегодня происходит в Украине. Я буду делать все для того, чтобы Украина стала нашей. Она наша Украина. Там народ наш. Это не эмоции. Это мои твердые убеждения", – подчеркнул белорусский лидер.
"Поэтому, если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке юридически, экономически, политически будем с Россией. Юридически – это главное", – заявил Александр Лукашенко.
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