Лукашенко: борьба с коронавирусом уже обошлась бюджету почти в полмиллиарда рублей, но человек всегда важнее денег

Борьба с коронавирусом уже обошлась бюджету почти в полмиллиарда рублей. Президент заявил об этом на совещании с руководством экономического блока страны, уточнив:



– Здесь и дополнительные затраты на медицину, и средства на поддержку реального сектора экономики. Но человек всегда важнее денег.



Глава государства отмечает очевидную эффективность работы по противодействию инфекции, но требует бдительности не терять и ответственно относиться к здоровью:



– Благодаря нашим общим усилиям отечественная система здравоохранения справилась. Количество заболевших снижается. Я имею в виду не протестированных, а реально заболевших. Но ситуация в мире далеко не оптимистична: этой болезнью уже заразились почти 15 миллионов человек. Есть страны, где вводят повторные ограничительные меры. Поэтому во избежание второй волны я поддерживаю медиков, которые советуют в этом году отдыхать только в Беларуси.



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