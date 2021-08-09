Лукашенко – блогеру: не бывает так, чтобы 100% людей думали одинаково

Небольшая часть аудитории может не доверять даже самой объективной информации, но это не повод для противоправных действий со стороны этих людей. Об этом Александр Лукашенко упомянул в ходе «Большого разговора с Президентом».
Блогер из Бреста Алексей Голиков поинтересовался у Главы государства, что сегодня нужно делать, чтобы граждане «верили власти и своим глазам». В качестве примера он привел репортаж из подразделения транспортных войск в Слуцке, в котором показывали жизнь и быт солдата в белорусской армии. Некоторые комментаторы написали, что спортивную форму военнослужащим выдали специально для съемок, а весь репортаж – сплошная показуха.
– Есть люди, до которых ты можешь достучаться, и мы тоже, – заметил Александр Лукашенко. – Но есть небольшое количество людей, которые готовы забанить, загнать под плинтус. Ты этих людей не переубедишь.
Президент напомнил, что в обществе всегда бывает определенный разброс мнений:
– Мы никогда не сделаем так, что 100 процентов людей будут думать как ты. В любом обществе они (оппоненты. – Прим. ред.) есть, и это их мнение, скажем так. Но если только они себе позволят какие-то незаконные действия – мы их жестко поставим на место. Я уже предупредил – это один из уроков (протестной кампании 2020 года. – Прим. ред.).
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