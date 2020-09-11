Об этом Президент заявил сегодня на встрече с учеными в Национальной академии наук.
– Благодаря вам на мировой арене Беларусь знают как страну, где делают самые большие на планете карьерные самосвалы и добывают калийную руду. Производят лазеры и оптоэлектронику, микросхемы и электрический транспорт, ускоренными темпами развивают IT-индустрию, выполняют высокотехнологичные хирургические вмешательства, выпускают современные лекарственные препараты, – обратился к ученым Президент.
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Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: благодаря ученым Беларусь известна на мировой арене
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