Александр Лукашенко посещает сегодня торговый дом «Валерьяново» в Минском районе. Президент заметил, что раньше на этом месте был «пример бесхозяйственности», а замысел был в том, чтобы создать современный объект, где могли бы работать белорусские фермеры.
По словам губернатора Минской области Александра Турчина, объекту еще необходимы инвестиции. Дело в том, что расходы торгового дома пока превышают его доходность (стоимость аренды для фермеров здесь существенно ниже, чем в других местах, и не все торговые площади еще функционируют).
– Безопасность продуктов питания должна быть непререкаемой! – заявил Глава государства, комментируя информацию КГК о том, что отдельные продавцы здесь продавали продукцию без необходимых документов.
Кроме того, обсуждается вопрос о заполняемости объекта. Как доложил Александр Турчин, в будние дни первый этаж заполнен на 70 процентов. При этом ежемесячно еще около 200–300 тысяч рублей владельцы объекта в него вкладывают. Сегодня стоит задача создать такие условия, чтобы в выходные фермеры активно приезжали сюда и реализовывали свою продукцию. Более того, обсуждается вариант работы торгового оператора, который бы собирал фермерскую продукцию и реализовывал ее на рынке.
– Главное – подтолкнуть человека, чтобы он возделывал продукцию, – заявил Александр Лукашенко.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: безопасность продуктов питания должна быть непререкаемой
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