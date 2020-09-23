Лукашенко: беспрецедентное внешнее давление только закалило нас

Об этом Александр Лукашенко заявил во время торжественной церемонии вступления в должность Президента.
– Как любое сильное государство, мы останемся открытыми и дружелюбными. На перекрестке геополитических платформ мы намерены сохранить свою миротворческую миссию. Это воспринято нашим народом, соответствует его укладу, образу жизни и ценностным ориентирам. И сегодня, устояв перед массированным воздействием технологий, также станем и донором стабильности, как и были до сих пор, – подчеркнул Глава государства.
Сейчас, как отметил Александр Лукашенко, мы выходим из череды испытаний тяжелого високосного года:
– С обновленной медициной и технологиями, с современными формами самоорганизации и взаимоподдержки общества. Мы проверили на стрессоустойчивость сельское хозяйство, значительно укрепили нашу энергетическую безопасность. Беспрецедентное внешнее давление только закалило нас, сделало более решительными и бескомпромиссными в борьбе за свое. Чужое нам не надо. Если даже нам и предстоят новые экзамены, мы готовы к ним. Вслед за мировыми кризисами обязательно приходит развитие. Полагаю, что восстановление мировой общественной жизни будет стремительным. Поэтому мы можем рассчитывать на скорый рассвет новых экономических, логистических, технологических и иных решений. Необходимо войти в этот ренессанс, в полной мере воспользоваться его возможностями, развивая то, что нам под силу.
Соотечественникам Александр Лукашенко адресовал и такие слова:
– Дорогие белорусы! Я убежден, что всех нас объединяет энергия, настойчивость и преданность нашей любимой Родине. Независимой и свободной. Мирной и безопасной. Доброй и открытой миру. За всеми испытаниями мы не потеряли себя. А значит, способны сами строить ту страну, которую любим и о которой мечтаем. И последнее. Уважаемые друзья! Прежде всего вы, пришедшие сегодня в этот Дворец, символ нашей независимости. Я сделаю все для того, чтобы вы никогда не пожалели, что первым Президентом нашей Беларуси был я.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: беспрецедентное внешнее давление только закалило нас
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