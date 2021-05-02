Лукашенко – Белорусской православной церкви: вы воистину показали, что вы рядом с народом

Сегодня во время посещения в Турове Кафедрального собор святителей Кирилла и Лаврентия Туровских Президент признался, что очень любит праздник Светлой Пасхи по многим причинам:





- Но открою вам секрет, что за долгие годы служения на посту Президента протокольные мероприятия приедаются, особенно если они длительные по времени и так далее. А вот этот миг (посещение православного храма на Пасху. – Прим. ред.) всегда оставляет очень хороший след в моем сердце и в моей памяти.

Глава государства поблагодарил Патриаршего Экзарха всея Беларуси, митрополита Минского и Заславского Вениамина, всех священнослужителей за мужество и стойкость, особенно в конце прошлого года:

- Православная церковь в целом вела себя достойно и заняла солидную позицию. Народ это оценил и еще оценит. Оценки впереди, потому что большое видится на расстоянии.





По словам Александра Лукашенко, церковь тогда переживала непростые времена:

- Но Бог нам помог - как я сказал, пока… Пока мы с ним в сердце и в наших помыслах. Еще раз благодарю за ваше мужество, за стойкость. Вы воистину показали, что вы рядом с народом. И нам не стыдно встречаться в эти праздники – Рождества, Воскресения, другие светлые религиозные праздники. И он (Господь. – Прим. ред.) глядя на нас оттуда, я уверен, соответственно оценивает наши поступки. Давайте будем достойны того, что он сделал для нас.







