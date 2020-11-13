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Лукашенко: белорусское государство состоялось, имеет политический вес и серьезный экономический потенциал

Белорусское государство состоялось, имеет политический вес и серьезный экономический потенциал. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в интервью политическим обозревателям Беларуси и зарубежья, пишет БЕЛТА.


Глава государства отметил, что мир сегодня живет в условиях серьезных потрясений, и они требуют глубокого анализа.

"Мы практически в прямом эфире наблюдаем слом привычного образа жизни, погружение планеты в системный кризис. Главной причиной происходящего многие СМИ называют коронавирус. Уже говорил и повторю, что это лишь повод, ширма, прикрываясь которой глобальные игроки в очередной раз пытаются переделить мир на свой манер", – заявил Александр Лукашенко.

По его словам, у них есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе в Беларуси. "Парадоксально, но это весомый аргумент, который подтверждает, что белорусское государство состоялось, имеет политический вес и серьезный экономический потенциал, – подчеркнул Президент. – Мы однозначно оцениваем происходящие после выборов события в стране как попытку неконституционного переворота по лекалам, как говорится сейчас, "цветных революций". Никакой революцией здесь не пахнет, потому что просто нет революционеров в стране".


Александр Лукашенко убежден, что движущей силой беспорядков в Беларуси стал внешний фактор. "Мотив тоже понятен. За четверть века Беларусь выстроила эффективную модель социального государственного устройства, позволяющую отстаивать национальные интересы. Беларусь стала членом клуба космических и атомных держав. На основе высоких технологий создает новую экономику. Очевидны попытки замазать грязью, принизить все эти достижения. А по сути, налицо (желание. – Прим. БЕЛТА) убрать конкурента, разрушив наш промышленный потенциал. Особенно стараются те, кто в постсоветское время сам разрушил свои производства", – обратил внимание Глава государства.

Президент заметил, что в Беларуси проходили это еще в 1990-х годах и знают, что это верный путь к развалу экономики, системы социальной защиты и в итоге обнищанию народа. Аналогичные события происходят и в других постсоветских странах: Украине, Кыргызстане, Молдове. Александр Лукашенко уверен, что похожие технологии в обозримом будущем попытаются применить в России и других странах СНГ.

Фото: БЕЛТА
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