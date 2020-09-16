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  2. Лукашенко: белорусский сценарий 2020 года – это сплав из наиболее эффективных "цветных технологий дестабилизации"

Лукашенко: белорусский сценарий 2020 года – это сплав из наиболее эффективных "цветных технологий дестабилизации"

На это Президент обратил внимание во время встречи с политическим активом страны сегодня во Дворце Независимости.
 

По словам Главы государства, в русле инструкций Шарпа предпринята попытка втянуть в политическую повестку и церковь:
 
– С соответствующими воззваниями, явно выходящими за рамки духовного попечения, обратились глава белорусских католиков Кондрусевич, гродненский архиепископ Артемий, а также отдельные церковные фигуры меньшего калибра.
 
Александр Лукашенко подчеркнул: навязчивая идея "координационного совета" и основная задача на ближайший период – попытка подрыва монолитности вертикали власти, силового блока, системы государственных СМИ. Для этого уже используется шантаж, вплоть до угроз жизни членам семей, взлом сайтов, рассылка панических слухов и призывов (снимать деньги со счетов, продавать квартиры и тому подобное).

– Таким образом, белорусский сценарий 2020 года представляет собой сплав из наиболее эффективных "цветных технологий дестабилизации", получивших апробацию в разных странах. Очевидна ставка на масштаб и длительность протестов, изматывание сил и истощение ресурсов. Так хочется (организаторам протестов. – Прим. ред.), но, увы, так не получается. Если они и могут что-то собрать, вы это видите. Это суббота –женские хождения, воскресенье – прогулки всех и вместе.
 

Фото: БЕЛТА
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