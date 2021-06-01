Лукашенко: "Белавиа" мы в беде не бросим

В Сочи Президенты двух государств обсудили ситуацию с "Белавиа". Позиция Александра Лукашенко известна: авиакомпания не имеет никакого отношения к инциденту с самолетом Ryanair.
Фото: БЕЛТА
- В связи с тем, что запретили летать в западном направлении, у компании есть определенные проблемы – наверное, процентов 25 проблем добавилось в связи с ковидом еще. Ну и государственный бюджет недополучит какие-то копейки в связи с тем, что они не хотят летать над нашей территорией. Мы недополучим гораздо меньше, чем они потеряют, облетая нашу территорию.
Лидеры Беларуси и России поручили министрам транспорта в кратчайшие сроки определиться, в какие российские города Белавиа хотела бы летать. В первую очередь это крупнейший хаб – Москва, в которой теперь будут стыковаться рейсы для наших туристов. Также Глава государства попросил российский коллег изучить вопрос перелета Белавиа в Сочи и Краснодарский край, где расположены белорусские здравницы, а также Казань и другие города. Александр Лукашенко категоричен:
- Нам главное – дать работу нашим пилотам и задействовать те самолеты, которые мы с таким трудом в непростое время закупали. А у нас серьезно обновился парк самолетов. Пилоты у нас классные, молодцы (дай бог не перехвалить). И я обещал, что Белавиа мы в беде не бросим. Эту компанию, чего бы нам ни стоило, дело нашей чести поддержать. По всем направлениям.
Реализация договоренностей поручена Премьер-министру, министрам иностранных дел и транспорта и коммуникаций. Требование Президента одно:
- Коллектив Белавиа – почти две тысячи человек – они должны иметь работу и быть уверенными, что государство их не бросит. Они пострадали ни за что… Запад допустил крупнейший ляп, связав эту компанию с тем «инцидентом». У Белавиа истребителей нет, никаких истребителей они не поднимали для того, чтобы якобы посадить этот самолет. Это как минимум ляп – от того, что они поторопились и от неумности какой-то.
Кстати, пользуясь случаем, Президент обратился к белорусам с просьбой воспользоваться ситуацией и в этом году попутешествовать по родной стране:
- Меня удручает тот факт, что белорусы не знают Беларуси. Особенно молодежь. Они хорошо ориентируются в Эмиратах (Дубай там, Абу-Даби), Черногории, Турции или Барселоне. Беларуси не знают. А мест прекрасных предостаточно.
При этом никто не запрещает гражданам, купившем билеты, лететь куда-то с тремя-четырьмя пересадками, добавил Александр Лукашенко.
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Лукашенко: "Белавиа" мы в беде не бросим
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