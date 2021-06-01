Лукашенко: "Белавиа" мы в беде не бросим

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Лидеры Беларуси и России поручили министрам транспорта в кратчайшие сроки определиться, в какие российские города Белавиа хотела бы летать. В первую очередь это крупнейший хаб – Москва, в которой теперь будут стыковаться рейсы для наших туристов. Также Глава государства попросил российский коллег изучить вопрос перелета Белавиа в Сочи и Краснодарский край, где расположены белорусские здравницы, а также Казань и другие города. Александр Лукашенко категоричен:Реализация договоренностей поручена Премьер-министру, министрам иностранных дел и транспорта и коммуникаций. Требование Президента одно:Кстати, пользуясь случаем, Президент обратился к белорусам с просьбой воспользоваться ситуацией и в этом году попутешествовать по родной стране:При этом никто не запрещает гражданам, купившем билеты, лететь куда-то с тремя-четырьмя пересадками, добавил Александр Лукашенко.