Лукашенко: Беларуси пока не поступали просьбы о предоставлении убежища от находящихся в стране мигрантов

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью британской медиакомпании Би-би-си, сообщает БЕЛТА.
"К нам пока ни одного заявления с просьбой остаться в Беларуси не поступило. Если поступят, в соответствии с законом и очень быстро, в отличие от вас, мы эти заявления рассмотрим", – заявил Александр Лукашенко.
Глава государства обратил внимание на то, что беженцы с Востока приезжают в Беларусь (причем на законных основаниях) не для того, чтобы остаться в стране. Они стремятся уехать в государства Европейского союза, прежде всего Германию, чтобы в том числе воссоединиться с семьями. Однако на Западе это умалчивают.
"Вы не поинтересовались, а почему среди этих беженцев, которые в лагере, 400 детей, а 200 женщин? Есть беременные. Почему они рискнули идти с детишками? А потому, что они шли к своим родственникам", – отметил Президент.
В то же время Александр Лукашенко опроверг фейки о том, что перейти границу с Польшей беженцам помогают белорусские пограничники.
"А кто проволоку резал – так вы мне скажите, где резали, кто резал, и назовите имя этого солдата. А вот так говорить, что некоторые вам сказали, кто-то там позвонил, в деревне сказал… Слушайте, это несолидный разговор", – заметил Глава государства.