Лукашенко: Беларуси пока не поступали просьбы о предоставлении убежища от находящихся в стране мигрантов

– заявил Александр Лукашенко.Глава государства обратил внимание на то, что беженцы с Востока приезжают в Беларусь (причем на законных основаниях) не для того, чтобы остаться в стране. Они стремятся уехать в государства Европейского союза, прежде всего Германию, чтобы в том числе воссоединиться с семьями. Однако на Западе это умалчивают.– отметил Президент.В то же время Александр Лукашенко опроверг фейки о том, что перейти границу с Польшей беженцам помогают белорусские пограничники.заметил Глава государства.