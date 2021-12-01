Лукашенко: Беларуси нужны С-400 и С-500 на случай ракетного нападения

Беларуси для эффективной защиты от ракетного нападения нужны комплексы С-400 и С-500. Об этом Президент Беларуси рассказал в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, передает БЕЛТА.
"Вы же понимаете, что С-400 и С-500 – это дорогостоящие системы. И давайте откровенно: лишних систем в России сегодня нет. Есть что у них прикрывать", – отметил белорусский лидер.
"Мы сегодня пэвэошной своей обороной полностью прикрываем наши границы, Минск и так далее. Но для того чтобы быть эффективными против ракетного нападения, нам надо как раз С-400, а может, и С-500", – заявил Александр Лукашенко.
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