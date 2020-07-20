Лукашенко: Беларусь заинтересована в развитии межгосударственного диалога с Колумбией

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Глава государства подчеркнул, что Беларусь рассматривает Колумбию как перспективного партнера в Латинской Америке и заинтересована в дальнейшем развитии межгосударственного диалога. И свидетельством этому является открытие белорусской дипмиссии в Боготе., – говорится в поздравлении.Александр Лукашенко пожелал Ивану Дуке крепкого здоровья и успехов в ответственной деятельности, а гражданам Колумбии – мира и благополучия.