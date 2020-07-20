Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Колумбии Ивана Дуке и всех жителей этой страны с национальным праздником – Днем независимости, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Фото: pixabay.com
Глава государства подчеркнул, что Беларусь рассматривает Колумбию как перспективного партнера в Латинской Америке и заинтересована в дальнейшем развитии межгосударственного диалога. И свидетельством этому является открытие белорусской дипмиссии в Боготе. "Надеюсь, что этот шаг будет способствовать раскрытию потенциала двустороннего взаимодействия наших стран, эффективной реализации торговых и инвестиционных проектов, активизации практического сотрудничества в научной и гуманитарной сферах", – говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Ивану Дуке крепкого здоровья и успехов в ответственной деятельности, а гражданам Колумбии – мира и благополучия.
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Лукашенко: Беларусь заинтересована в развитии межгосударственного диалога с Колумбией
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