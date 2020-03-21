Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Намибия Хаге Гейнгоба и народ этой страны с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Фото: pixabay.com
Глава государства выразил уверенность в том, что обе страны имеют существенный потенциал взаимодействия в разных отраслях и заинтересованы в расширении связей между государственными учреждениями, деловыми кругами, деятелями науки и культуры.
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Лукашенко: Беларусь заинтересована в расширении связей с Намибией
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