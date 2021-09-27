Лукашенко: Беларусь заинтересована наращивать многоплановые взаимовыгодные отношения с Туркменистаном

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и народ этой страны с 30-летием независимости. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Ашхабад. Фото из архива БЕЛТА
"Знаменательный юбилей ваша страна встречает высокими достижениями в социально-экономическом развитии, успехами в государственном строительстве, укреплением своего авторитета на международной арене", – говорится в поздравлении.
Белорусский лидер выразил убеждение, что наращивание многоплановых взаимовыгодных отношений между Минском и Ашхабадом, основанных на принципах дружбы и равноправного партнерства, станет важным вкладом в обеспечение счастливой, мирной и благополучной жизни белорусов и туркменов. Александр Лукашенко пожелал Гурбангулы Бердымухамедову доброго здоровья и плодотворной работы во имя процветания Туркменистана, а гражданам этой страны – единства и стабильности.