Лукашенко: Беларусь выступает за поиск новых региональных интеграционных форматов

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Президент выразил убеждение: сотрудничество регионов Беларуси и России является прочным фундаментом двусторонних отношений.Александр Лукашенко особо подчеркнул, что этот процесс предполагает полное сохранение суверенитета обеих стран:По словам Президента, цель Беларуси – создание полноценного экономического союза в рамках ЕАЭС:Беларусь, добавил Александр Лукашенко, выступает за поиск новых региональных форматов, в том числе за продвижение идеи интеграции интеграций и Большого евразийского партнерства: