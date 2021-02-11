Лукашенко: Беларусь выступает за поиск новых региональных интеграционных форматов

Выступая на VI Всебелорусском народном собрании, Александр Лукашенко высказался об участии Беларуси в различных интеграционных объединениях:
Фото: БЕЛТА
– Сегодня кооперацией связаны более восьми тысяч предприятий Беларуси и России. В ней задействована половина белорусских промышленных организаций. Благодаря тесным экономическим связям наша небольшая страна стала для России, вдумайтесь, четвертым по величине внешним торговым партнером. Белорусская продукция найдется во всех уголках России.
Президент выразил убеждение: сотрудничество регионов Беларуси и России является прочным фундаментом двусторонних отношений.
– Правительством Беларуси заключены соглашения более чем с 70 субъектами Российской Федерации. Есть успешные проекты в сферах промышленности, села, энергетики. Мы видим развитие кооперационных связей через большое, более широкое участие отечественных производителей в реализации национальных проектов России. Сегодня открыто заявляем о готовности к дальнейшей предметной работе по улучшению межотраслевого сотрудничества в рамках Союзного государства при соблюдении взаимных интересов на основе равноправия двух участников союза.
Александр Лукашенко особо подчеркнул, что этот процесс предполагает полное сохранение суверенитета обеих стран:
– Без формирования каких-либо новых наднациональных органов. Вся система органов Союзного государства создана. И она еще не отработала свое. Они жизнеспособна. Она не может быть выброшена на свалку. Это Парламентское собрание Союзного государства, Совет министров Союзного государства и, наконец, высший конституционный орган – Высший Государственный Совет, председателем которого является ваш покорный слуга. Вот и весь ответ. Давайте пройдем этот путь и посмотрим, что скажет народ. Может быть, народы действительно возьмут за шиворот Лукашенко и Путина (а может, и других президентов) и скажут: мало этой интеграции! Пойдем дальше! Но нельзя перепрыгивать через этапы. Нельзя перенапрягать обстановку ни в России, ни тем более в Беларуси. Мы в этом формате можем сделать огромные шаги в интеграции с нашей братской Россией.
По словам Президента, цель Беларуси – создание полноценного экономического союза в рамках ЕАЭС:
– И надо признать, здесь мы пока недалеко ушли от общемировых тенденций. По сути, каждый занят собой, ведем борьбу за пошлины, ведем борьбу за стандарты, акцизы. Надо преодолеть инерционный характер развития объединения, повысить эффективность евразийского строительства. Принципиально важно достичь значимого, синергетического эффекта формирования общего рынка и объединений экономических потенциалов государств-участников. Тогда ЕАЭС станет намного более притягательным для других партнеров. И не только на постсоветском пространстве. На такой результат было нацелено белорусское председательство в ЕАЭС в 2020 году. Эту линию мы настойчиво продолжим и в дальнейшем.
Беларусь, добавил Александр Лукашенко, выступает за поиск новых региональных форматов, в том числе за продвижение идеи интеграции интеграций и Большого евразийского партнерства:
–Данные инициативы должны быть дополнены сотрудничеством в рамках сопряжения ЕАЭС и китайского проекта «Один пояс – один путь». Такую же по силе актуальность имеет углубление взаимодействия с ключевыми экономическими объединениями и национальными экономиками Евразии. Содружество независимых государств, несмотря на объективные сложности, полностью сохраняет свою актуальность как региональная организация. Конечно, потери большие с уходом Украины, но мы надеемся, что Украина к нам вернется. Ключевой приоритет Беларуси в Содружестве остается неизменным: развивать объединение как механизм максимально выгодного экономического взаимодействия. На достижение этой цели направлено председательство Беларуси в СНГ.
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Лукашенко: Беларусь выступает за поиск новых региональных интеграционных форматов
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