Лукашенко: Беларусь выстраивает дружественные отношения с государствами, которые уважают наши суверенитет и независимость

Президент заявил об этом на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств. При этом Александр Лукашенко отметил:
– Справедливость в международном, межгосударственном взаимодействии и в проведении внутренней политики – это то, что Беларусь выстрадала всей своей историей. В том числе и в новейший период, события которого разворачиваются на ваших глазах. Сегодня Беларусь в приоритетном порядке намерена выстраивать дружественные отношения с теми государствами, которые действительно уважают наши суверенитет и независимость. Уважают наш народ. С теми, кто готов развивать взаимодействие с нами честно и открыто.
Глава государства обратил внимание на то, что Минск всегда подчеркивает:
– Находясь на границе между Западом и Востоком, Беларусь, как никакая другая страна, понимает важность созидательной, объединительной международной повестки и неизменно работает над ее практическим наполнением.
По словам Президента, это касается и темы миграции, получившей в последнее время широкий резонанс:
–Мы уделяем первостепенное значение вопросам безопасности, охране государственной границы. Наша страна всегда была ответственным участником коллективных усилий по противодействию контрабанде, торговле людьми. Готовы быть таковыми и впредь, но только при условии уважительного к нам отношения, а не под давлением санкций и ультиматумов. Тем более гибридных войн.
Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что Беларусь всегда была сторонницей взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества со всеми международными партнерами и открыта для новых совместных проектов, включая самые передовые и высокотехнологичные.