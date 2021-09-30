Лукашенко: Беларусь выстраивает дружественные отношения с государствами, которые уважают наши суверенитет и независимость

Глава государства обратил внимание на то, что Минск всегда подчеркивает:По словам Президента, это касается и темы миграции, получившей в последнее время широкий резонанс:Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что Беларусь всегда была сторонницей взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества со всеми международными партнерами и открыта для новых совместных проектов, включая самые передовые и высокотехнологичные.