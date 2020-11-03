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Лукашенко: Беларусь умеет ценить искренность, доверие и всегда открыта для конструктивных инициатив

Об этом Президент заявил сегодня на церемонии вручения верительных грамот. Обращаясь к зарубежным дипломатам, Александр Лукашенко отметил, что они представляют страны, находящиеся на разных континентах:
 
– Но всех нас объединяет одно – естественное стремление сделать мир безопаснее, экономику устойчивее, а жизнь простых людей лучше. Беларусь умеет ценить искренность, доверие и всегда открыта для любых конструктивных инициатив.
 
Президент рассчитывает, что главы дипмиссий будут не просто доброжелательными и непредвзятыми наблюдателями за происходящими процессами, а окажут всемерное содействие формированию равноправных, взаимовыгодных отношений с Беларусью:
 
– В ваших силах сблизить и взаимно обогатить наши культуры, помочь расширению гуманитарного сотрудничества и межличностных контактов.
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