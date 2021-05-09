Лукашенко: Беларусь славит героев-ветеранов и всегда будет помнить их подвиг

– Мы вновь, как и прежде, встречаем победный май, который в далеком 1945 году принес свободу белорусам и всем братским народам нашей необъятной страны – Советского Союза. Чем дальше уходят в историю героические и трагические события Великой Отечественной войны, тем величественнее и грандиознее встает перед нами жертвенный подвиг наших дедов и прадедов.
Будет дополнено
Лукашенко: мир должен знать и помнить о трагедии белорусского народаФото: БЕЛТА
Лукашенко: надо всеми силами крепить единство народа