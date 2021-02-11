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  2. Лукашенко: Беларусь сегодня – это господствующая высота на поле боя в центре Европы

Лукашенко: Беларусь сегодня – это господствующая высота на поле боя в центре Европы

Беларусь неслучайно оказалась в фокусе внимания основных международных игроков. По сути, наша страна сегодня – последнее действительно суверенное государство в Европе. Вокруг этого во многом и идет борьба – за вовлечение Беларуси в орбиту своего влияния. Об этом, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, заявил Президент.


Александр Лукашенко подтвердил, что Беларусь – стабильный и надежный партнер в сфере международной безопасности:

 Готовы активно участвовать в миротворческих стратегических инициативах. Мы, как прежде, готовы предоставить площадку для переговоров по любым вопросам глобальной региональной безопасности, включая тематику контроля над вооружениями.

Тем не менее Беларусь неслучайно оказалась в фокусе внимания основных международных игроков:

– По сути, наша страна сегодня  – последнее действительно суверенное государство в Европе. Вокруг этого во многом и идет борьба – за вовлечение Беларуси в орбиту своего влияния. Беларусь сегодня – это господствующая высота на поле боя в центре Европы. И за эту высоту идет жесточайшее сражение. Так было всегда в нашей многовековой истории.

И тем не менее, несмотря на все недружественные шаги отдельных зарубежных сил, Глава белорусского государства убежден:

– Путь конфронтации во внешней политике – тупиковый. Мы не рассматриваем ни одно из государств в качестве противника, осуждаем любой военный конфликт и последовательно выступаем за мирное урегулирование споров. Мы неизменно готовы выстраивать отношения со всеми странами, союзами на основе принципов равноправия, взаимного уважения, невмешательства в наши внутренние дела.

Фото: БЕЛТА
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