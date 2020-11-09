Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил короля Камбоджи Нородома Сихамони и народ этой страны с национальным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Фото: pixabay.com
Глава белорусского государства отметил, что успехи Камбоджи в социально-экономическом развитии способствуют укреплению авторитета страны в регионе Юго-Восточной Азии.
"Надеюсь, что в ближайшем будущем мы сумеем преодолеть временные трудности, вызванные пандемией, и найти новые формы для расширения белорусско-камбоджийского взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурной, гуманитарной и других отраслях сотрудничества", – говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Нородому Сихамони здоровья и неисчерпаемой энергии, а жителям Камбоджи – мира и благополучия.
Опубликовано:
291
Лукашенко: Беларусь рассчитывает на расширение взаимодействия с Камбоджей
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter