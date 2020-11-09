Лукашенко: Беларусь рассчитывает на расширение взаимодействия с Камбоджей

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Глава белорусского государства отметил, что успехи Камбоджи в социально-экономическом развитии способствуют укреплению авторитета страны в регионе Юго-Восточной Азии., – говорится в поздравлении.Александр Лукашенко пожелал Нородому Сихамони здоровья и неисчерпаемой энергии, а жителям Камбоджи – мира и благополучия.