Лукашенко: Беларусь продолжит вносить свой вклад в скорейшее восстановление мировой экономики

Президент выступил с видеообращением к участникам Китайской международной ярмарки торговли услугами, которая проходит в Пекине. Александр Лукашенко, в частности, подчеркнул:
Фото: БЕЛТА
–За годы прочной дружбы Беларуси и Китая мы неоднократно убеждались в последовательности политики Пекина, объединившего множество государств в рамках инициативы «Пояс и путь» на условиях справедливого, равноправного, взаимовыгодного сотрудничества. Более того, пережитые потрясения, обусловленные пандемией и иными глобальными вызовами, только укрепили его.
По мнению Главы государства, проведение выставки в столь непростое время – очень важный и символичный шаг Китайской Народной Республики:
– Ведь закрытие границ, снижение туристической активности, разрыв логистических цепочек и рост протекционизма, колоссальное давление на систему здравоохранения, отмена международных культурных мероприятий стали беспрецедентным испытанием для рынка услуг.
В то же время, отметил Президент, кризис стимулировал бум цифровых технологий и послужил своего рода импульсом для качественной перезагрузки традиционной сферы услуг.
– В этом контексте впечатляет передовой опыт Китая по развитию и внедрению услуг дистанционного образования, онлайн-диагностики и лечения, применению цифровых технологий в области туризма, – подчеркнул Глава государства.
Александр Лукашенко отдельно отметил тот факт, что Беларусь уделяет особое внимание наращиванию экспорта и импорта услуг:
– Рассчитываем на расширение сотрудничества с Китаем в этой сфере как одним из ключевых партнеров нашей страны. В качестве приоритетного направления видим совместную работу государств по дальнейшей либерализации торговли услугами, устранению барьеров, привлечению инвестиций.
Глава государства обратил внимание на знаковые процессы современности:
– В последние годы мы стали свидетелями активного роста глобальной электронной коммерции, в том числе трансграничной, объемы которой прирастают на 50 процентов ежегодно. Данный инструмент стал эффективным ресурсом для восстановления экономического роста. Беларусь видит большие перспективы в выходе на китайские онлайн-площадки для продвижения не только товаров, но и услуг в сферах образования, туризма, медицины.
Президент подчеркнул, что колоссальный ущерб коронавирус нанес туристической отрасли:
– Мы должны активизировать разработку мер для дальнейшего увеличения объема оказания туристических услуг.
Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что все страны пережили мировой логистический коллапс. В этих условиях белорусская логистика показывает хорошие результаты:
– Благодаря уникальному географическому положению Беларуси наша транспортная инфраструктура пользуется активным спросом в качестве надежного транзитного коридора "Пояса и пути". С 2014 по 2020 год нам удалось в 14 раз увеличить объемы следующих через нашу страну железнодорожных контейнерных перевозок по маршруту Китай – Европа – Китай.
Президент заверил:
– Республика Беларусь и впредь будет принимать все необходимые меры для обеспечения бесперебойного движения железнодорожных составов по данному маршруту.
В заключение Глава государства подчеркнул:
– Мы продолжим вносить свой вклад в скорейшее восстановление мировой экономики и развивать разноплановое и взаимовыгодное международное сотрудничество в сфере услуг в интересах наших стран и народов.
Александр Лукашенко пожелал организаторам ярмарки успехов, а всем участникам – плодотворной работы.