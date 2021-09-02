Лукашенко: Беларусь продолжит вносить свой вклад в скорейшее восстановление мировой экономики

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По мнению Главы государства, проведение выставки в столь непростое время – очень важный и символичный шаг Китайской Народной Республики:В то же время, отметил Президент, кризис стимулировал бум цифровых технологий и послужил своего рода импульсом для качественной перезагрузки традиционной сферы услуг.– подчеркнул Глава государства.Александр Лукашенко отдельно отметил тот факт, что Беларусь уделяет особое внимание наращиванию экспорта и импорта услуг:Глава государства обратил внимание на знаковые процессы современности:Президент подчеркнул, что колоссальный ущерб коронавирус нанес туристической отрасли:Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что все страны пережили мировой логистический коллапс. В этих условиях белорусская логистика показывает хорошие результаты:Президент заверил:В заключение Глава государства подчеркнул:Александр Лукашенко пожелал организаторам ярмарки успехов, а всем участникам – плодотворной работы.