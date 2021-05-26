Об этом Президент заявил сегодня, отвечая на вопросы парламентариев. Александр Лукашенко отметил, что нас зачастую критикуют за нашу многовекторную политику. Но она исходит из экономических интересов Беларуси:
– Мы экспортоориентированная страна, и нам деваться некуда. Мы продаем значительно больше, чем потребляем из произведенного. Экономика диктует нашу многовекторность.
При этом белорусский лидер уточнил, что многовекторность – это не так, как понимают иногда разного рода эксперты: один вектор на запад, второй – на восток:
– Да нет. Многовекторность – это способность государства действовать во всех направлениях. Мы привержены этой многовекторности в силу нашего экономического положения и экономической политики. Если вектор западный пытаются свернуть не по нашей вине – ну что ж… Основной наш партнер на востоке – братская Россия. У нас очень серьезно растет товарооборот с Китаем. Сейчас мы прорабатываем очень серьезные направления сотрудничества с Индией, есть интерес по многим позициям. Постсоветское пространство… Поэтому наша внешняя политика – по всем направлениям, где у нас есть экономические интересы. Потому что никакой иной дипломатией, политикой и особенно геополитикой мы не страдаем.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: Беларусь привержена многовекторной политике в силу своих экономических интересов
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