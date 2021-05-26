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  2. Лукашенко: Беларусь привержена многовекторной политике в силу своих экономических интересов

Лукашенко: Беларусь привержена многовекторной политике в силу своих экономических интересов

Об этом Президент заявил сегодня, отвечая на вопросы  парламентариев. Александр Лукашенко отметил, что нас зачастую критикуют за нашу многовекторную политику. Но она исходит из экономических интересов Беларуси:


– Мы экспортоориентированная страна, и нам деваться некуда. Мы продаем значительно больше, чем потребляем из произведенного. Экономика диктует нашу многовекторность.

При этом белорусский лидер уточнил, что многовекторность – это не так, как понимают иногда разного рода эксперты: один вектор на запад, второй – на восток:

– Да нет. Многовекторность  это способность государства действовать во всех направлениях. Мы привержены этой многовекторности в силу нашего экономического положения и экономической политики. Если вектор западный пытаются свернуть не по нашей вине – ну что ж… Основной наш партнер на востоке – братская Россия. У нас очень серьезно растет товарооборот с Китаем. Сейчас мы прорабатываем очень серьезные направления сотрудничества с Индией, есть интерес по многим позициям. Постсоветское пространство… Поэтому наша внешняя политика – по всем направлениям, где у нас есть экономические интересы. Потому что никакой иной дипломатией, политикой и особенно геополитикой мы не страдаем.

Фото: БЕЛТА
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