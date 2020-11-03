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Лукашенко: Беларусь последовательно выступает за возобновление широкого диалога о мире и международной безопасности

Об этом Президент Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения верительных грамот. На торжественное мероприятие во Дворец Независимости прибыли главы семи дипломатических миссий – Ватикана, Турции, Ирана, Сирии, Венесуэлы, КНДР и Японии. Именно с вручения верительных грамот Президенту Беларуси начинается их дипломатическая миссия в нашей стране.


Александр Лукашенко поздравил дипломатов с таким замечательным днем и обратил внимание, что они прибыли в Беларусь в годовщину Великой Победы:

– 75 лет назад народы СССР вместе с западными союзниками сокрушили гитлеровский нацизм и создали важнейший инструмент для равноправного международного взаимодействия – Организацию Объединенных Наций. За высокий статус государства – основателя ООН Беларусь заплатила неимоверную цену. На фронтах Великой Отечественной войны, в боях с карателями, в концлагерях и гетто погиб каждый третий белорус. Сохраняя память о неисчислимых потерях в той войне и понимая, чем сегодня грозит большой военный конфликт, наша страна последовательно выступает за возобновление широкого диалога о мире и международной безопасности.

Глава государства отметил, что начало дипломатической миссии новых послов пришлось на очень сложный и ответственный период:

– Вызов человечеству бросают вторая волна пандемии COVID-19, ухудшение мировой экономической конъюнктуры, обострение международных конфликтов, появление новых угроз в информационном пространстве. Именно поэтому сейчас время диктует необходимость перейти от пустой риторики и громких политических деклараций к реальным делам. Нам очень важно трезво оценить ситуацию и сохранить все достижения международного сотрудничества.


Александр Лукашенко выразил уверенность, что только согласованные действия всех государств планеты, проявление гуманизма и солидарности, укрепление атмосферы взаимного доверия способны нейтрализовать эти угрозы и создать прочную основу для разрешения проблем:

– Беларусь – независимое государство с большим производственным, научным и человеческим потенциалом. Несмотря на все трудности, связанные с распространением коронавируса, наша страна остается открытой миру. Никакие расстояния и границы не могут помешать развитию доверительных, взаимовыгодных отношений с нашими партнерами. Убежден, что каждый из вас откроет для себя свою Беларусь: радушную и гостеприимную, предприимчивую и ответственную, с богатым историческим наследием, готовую к диалогу с различными культурами. Уверяю, каждый почувствует себя в нашей стране как дома и никогда не будет разочарован.
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