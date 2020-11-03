Лукашенко: Беларусь последовательно выступает за возобновление широкого диалога о мире и международной безопасности

Александр Лукашенко поздравил дипломатов с таким замечательным днем и обратил внимание, что они прибыли в Беларусь в годовщину Великой Победы:
– 75 лет назад народы СССР вместе с западными союзниками сокрушили гитлеровский нацизм и создали важнейший инструмент для равноправного международного взаимодействия – Организацию Объединенных Наций. За высокий статус государства – основателя ООН Беларусь заплатила неимоверную цену. На фронтах Великой Отечественной войны, в боях с карателями, в концлагерях и гетто погиб каждый третий белорус. Сохраняя память о неисчислимых потерях в той войне и понимая, чем сегодня грозит большой военный конфликт, наша страна последовательно выступает за возобновление широкого диалога о мире и международной безопасности.
Глава государства отметил, что начало дипломатической миссии новых послов пришлось на очень сложный и ответственный период:
– Вызов человечеству бросают вторая волна пандемии COVID-19, ухудшение мировой экономической конъюнктуры, обострение международных конфликтов, появление новых угроз в информационном пространстве. Именно поэтому сейчас время диктует необходимость перейти от пустой риторики и громких политических деклараций к реальным делам. Нам очень важно трезво оценить ситуацию и сохранить все достижения международного сотрудничества.
Александр Лукашенко выразил уверенность, что только согласованные действия всех государств планеты, проявление гуманизма и солидарности, укрепление атмосферы взаимного доверия способны нейтрализовать эти угрозы и создать прочную основу для разрешения проблем:
– Беларусь – независимое государство с большим производственным, научным и человеческим потенциалом. Несмотря на все трудности, связанные с распространением коронавируса, наша страна остается открытой миру. Никакие расстояния и границы не могут помешать развитию доверительных, взаимовыгодных отношений с нашими партнерами. Убежден, что каждый из вас откроет для себя свою Беларусь: радушную и гостеприимную, предприимчивую и ответственную, с богатым историческим наследием, готовую к диалогу с различными культурами. Уверяю, каждый почувствует себя в нашей стране как дома и никогда не будет разочарован.
Лукашенко: мы способны эффективно противодействовать внешним вызовам и угрозам, не допустить гражданского раскола и произвола отдельных радикальных элементовФото: БЕЛТА
Лукашенко: Беларусь умеет ценить искренность, доверие и всегда открыта для конструктивных инициатив
Лукашенко рассказал о перспективах сотрудничества со странами, чьи послы вручили ему верительные грамоты
Посол Японии: японские бизнесмены интересуются ИТ в Беларуси
Апостольский Нунций Анте Йозич: мое присутствие здесь будет способствовать прежде всего укреплению морально-духовных ценностей
Турция видит огромный потенциал в развитии торгово-экономического сотрудничества с Беларусью