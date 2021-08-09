Лукашенко: Беларусь нужна России настолько, насколько Россия нужна Беларуси

Об этом Глава государства заявил во время «Большого разговора с Президентом», говоря о кооперации российских и белорусских предприятий. В качестве удачного примера подобного сотрудничества Александр Лукашенко назвал «Интеграл». Белорусский лидер рассказал о разговоре с Владимиром Путиным о создании самолета MC-21:
– Самая главная проблема, которую мы подняли, – это проблема создания интегральных схем. Естественно, свой «Интеграл» мы поддерживаем и другие высокотехнологичные предприятия – БелОМО, например. В России их было немало. Осталось всего ничего. И мы с Путиным констатировали, что мы здесь отстаем. Отстаем от Южной Кореи. В Китае сохранились солидные производства. Не говоря про Америку и так далее. А без них – цитата Путина – и самолеты скоро летать не будут. Сидим мы уже после переговоров, в кабинете подняли этот вопрос, и я говорю: я готов какую-то общую политику выработать, но это потребует немало денег для того, чтобы сделать дополнительный шаг и делать эти микросхемы еще меньше.
Ответ Путина, по словам Александра Лукашенко, был такой:
– Это того стоит. Россия готова затратить огромные средства, чтобы уйти от зависимости по импорту микросхем. Потому что без них не летают ни самолеты, ничего.
Мы сейчас форсированно, добавил Глава государства, пытаемся выйти из этого положения:
– И Россия готова финансировать. Потому что без этого дальнейшего движения действительно не будет. Я уже не говорю о телефонах, компьютерах и так далее.
Сегодня Беларусь нужна России настолько, насколько Россия нужна Беларуси, резюмировал Александр Лукашенко.
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