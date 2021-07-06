Лукашенко: Беларусь не станет разменной монетой и будет всеми возможными способами отстаивать свой суверенитет

Об этом Президент заявил сегодня на совещании о противодействии санкционным мерам в отношении Беларуси. Александр Лукашенко обратил внимание: то, что очередной пакет санкций в отношении Беларуси был введен в день 80-летия начала Великой Отечественной войны, не поддается пониманию:



– Но объясняется тем, что «демократичной» и ратующей за верховенство закона Европе плевать и на народ, который больше всего пострадал от варварского и бесчеловечного нашествия европейского фашизма, и на соблюдение хоть каких-то приличий. Все понятно – они начали новый поход на Восток.



Александр Лукашенко заметил, что санкции введены не только против Беларуси, но и против России, причем еще более масштабные и чувствительные. По словам Президента, история с посадкой в Минске самолета компании RyanAir – лишь формальный повод для санкций:



– Те, кто выбрал Беларусь в качестве геополитической мишени, забыли, что имеют дело с народом, который много чего пережил, но точно никогда не стоял на коленях и не молил о пощаде. И мы стоять на коленях не будем. Наш народ всегда сражался за правду и справедливость. Мы не станем разменной монетой и будем всеми возможными способами отстаивать свой суверенитет. Хотелось бы, чтобы все присутствующие и другие граждане Беларуси нас услышали и, услышав, в этом ключе действовали.