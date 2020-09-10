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Лукашенко: Беларусь и Россия значительно продвинулись в разрешении проблемных вопросов

Президент констатирует значительный прогресс в разрешении проблемных вопросов белорусско-российских отношений. Об этом Александр Лукашенко сказал во время встречи с послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым. Глава государства отметил:


– Думаю, большого вступления к нашему разговору не нужно. Мы все – и посольство России, и наша страна – живем в конкретных условиях. Вы хорошо видите ситуацию в Беларуси. Думаю, что мы значительно продвинулись в последние буквально дни, может быть, пару недель, в разрешении тех проблем, решении тех задач, которые накопились между Беларусью и Россией. Хотелось бы, чтобы эта динамика была сохранена.

Глава государства отметил результативность недавнего визита в Беларусь Премьер-министра России Михаила Мишустина:

– Очень хорошие договоренности были во время визита. Мы работаем над их развитием. Конечно, в ближайшее время мы встретимся с Президентом России и, наверное, поставим жирную точку в реализации этих отношений и договоренностей, чтобы двигаться дальше.

При этом Александр Лукашенко обратил внимание на то, что во взаимодействии различные вопросы возникают всегда, но они абсолютно решаемы. Особенно в практической плоскости:

– Конечно, еще будет много вопросов. Они всегда будут. Когда идет сотрудничество, появляется немало вопросов. Их, конечно, надо решать. И Форум регионов, который мы собираемся провести в конце сентября, это также будет такой экономический этап, трамплин для сближения наших позиций по ряду вопросов в экономической сфере. Я считаю, что это будет очень сильный шаг в реализации конкретных договоренностей на уровне предприятий.


Хорошую оценку Президент дал и белорусско-российскому взаимодействию в целом:

– Развитие отношений нас удовлетворяет в настоящий момент. Думаю, что нам не надо потерять динамику, которую мы с вами наметили.

Лично Дмитрия Мезенцева Глава государства поблагодарил за конструктивную организацию работы российских СМИ, которые в большинстве своем в настоящее время объективно освещают ситуацию в нашей стране:

– Это не лесть в вашу пользу, вы знаете, что я не собираюсь никому льстить и не льстил никогда. Вы за эти буквально месяцы сделали столько, сколько предыдущие послы не делали за годы.



Дмитрий Мезенцев в свою очередь отметил, что учится у предыдущих послов.

– Я и не говорю, что они не старались. Но я взвешиваю. И дай бог, чтобы российский посол и дальше так работал. Нас это удовлетворяет. Не будем говорить о тех, кто был вчера, а будем смотреть вперед. Я настроен на это, – подчеркнул Президент.


Во время встречи с Президентом посол Российской Федерации в Беларуси Дмитрий Мезенцев подарил Александру Лукашенко книгу. К Главе государства дипломат при этом обратился с такими словами:

– У вас был день рождения. Как историку я хотел бы подарить книгу, исполненную специально одним из издательств: топографические карты Витебской, Гродненской, Минской, Могилевской губерний. Факсимильное издание 1866 года. Это первый экземпляр, и он принадлежит именно вам. Это еще одно подтверждение историзма и справедливости границ Беларуси. В том числе ответ всем тем, кто смотрит по-другому.
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Фото: БЕЛТА
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