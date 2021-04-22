Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.1
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Лукашенко: Беларусь и Россия серьезно продвинулись в вопросе согласования союзных программ

Лукашенко: Беларусь и Россия серьезно продвинулись в вопросе согласования союзных программ

Беларусь и Россия серьезно продвинулись в вопросе согласования союзных программ. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече в Кремле с Президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент БЕЛТА.


"Мы двигаемся серьезно по союзным программам. Помните, с карт начинали (дорожных карт. – Прим. БЕЛТА). Очень серьезные программы. Наверное, 26 или 27 программ мы уже согласовали на уровне Правительства. Немного осталось, 2–3 очень серьезные программы экономического характера, в том числе и налогообложение – известная программа, по которой мы в общем-то в Минске приняли решение, – заявил Президент. – Так что я с вами согласен. Мы потихонечку двигаемся. Но есть на злобу дня вопросы, которые надо усиливать просто, в том числе и безопасность, оборона нашего Союзного государства. Хотя в общем-то, наверное, пока справляемся и справимся. И линии нарисуем, за которые никто не должен перейти, и достойно ответим тем, кто не понимает, что в этом бешеном мире надо быть более спокойными и жить дружно".

Александр Лукашенко напомнил, что в конце прошлого года главы государств составили программу своих действий. Президенты Беларуси и России за последнее время дважды встречались в Сочи, обсуждая различные вопросы не только текущего характера, но и стратегического плана.

"Последний раз мы договорились, что серьезно в Минске поработают наши правительства. Благодарю вас, Михаил Владимирович (Премьер-министр России Михаил Мишустин, который недавно посещал Беларусь во главе российской делегации. – Прим. БЕЛТА) приехал, выступил, как академик. Молодец, получилось у него очень мощно. Рассказал об экономике, финансах, налогообложении, налоговом администрировании, об эффективности системы налогообложения. Я потом скажу, мы пришли к определенному совместному выводу", – рассказал Александр Лукашенко.

"Мы с вами договаривались, что после проработки этих вопросов мы сегодня с вами встретимся и обсудим еще раз эти вопросы", – добавил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко также отметил, что летом предстоит провести Форум регионов Беларуси и России, который в этом году будет принимать Московская область. "А затем мы примем решение о заседании Высшего государственного совета осенью, на котором мы уже сможем формализовать все наши договоренности, подписав определенные документы", – заявил белорусский лидер.

Подписаться


Переговоры Лукашенко и Путина в Кремле завершились

Лукашенко отметил "большую человеческую нотку" в послании Путина Федеральному собранию

"Глупость несусветная" - Лукашенко о предложениях в Украине перенести переговорную площадку по Донбассу

Путин: отношения России и Беларуси развиваются, и развиваются успешно

Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в Москве



Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Найроби рассматривает возможность закупки белорусской техники муниципального назначения
Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая
В Эстонии найдены останки погибшего в ВОВ уроженца Беларуси. Его прах будет захоронен на родине накануне 9 мая
"Локомотив" и "Зенит" одержали крупные победы в чемпионате России
В Абиджане открылся офис Почетного консула Республики Беларусь в Республике Кот-д’Ивуар
Гороскоп на 26 апреля
Белорусские боксеры выиграли четыре награды на международном турнире в Санкт-Петербурге
В результате столкновения двух автомобилей пострадали 7 человек
Пользователи по всему миру отмечают сбои в работе Facebook Messenger и Instagram
Белорус Кирилл Маскевич выиграл серебряную медаль ЧЕ по борьбе в Польше
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Зловонный хаб
Омский "Авангард" сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина
Белорус Артем Кацер занял 5-е место на ЧЕ по борьбе в Польше
Арина Соболенко вышла в финал турнира в Штутгарте
Минское "Динамо" выиграло у "Минска" в чемпионате Беларуси
Развитие пострадавших от радиации земель, встреча с Путиным, сценарии свержения власти - точки над і в президентской поездке в Наровлю
В бухте сирийского порта Банияс произошел пожар на танкере после атаки беспилотника
Медик рассказал, что должно быть в каждой аптечке летом
От колосков до изысканных фигурок. В народной студии декоративно-прикладного искусства «Валошка» солому превращают в творческие шедевры
Две легковушки столкнулись на улице Ваупшасова
Не только коронавирус: врач назвал болезнь, на которую указывает потеря обоняния
мнение
Сергей МИХОВИЧ
Не помнит мир спасенный...
В штаб-квартире НОК Беларуси завершил работу первый национальный Форум спортсменов
Команда Витебской области выиграла мужскую эстафету 4х100 м комплексом на чемпионате Беларуси
Никита Вайлупов входит в тройку лучших снайперов квалификации ЧЕ по гандболу
"Энергетик-БГУ" и "Неман" не выявили победителя в матче чемпионата Беларуси
Семенчук: вдали от дома я продолжаю любить и популяризировать белорусское искусство
У монумента Дружбы украинцы передали останки красноармейцев белорусам
В ДТП на МКАД пострадали женщина с ребенком - ГАИ ищет очевидцев
Как использовать зеркала в интерьере. Советы дизайнера
Пять человек получили ранения при стрельбе в Новом Орлеане
Евстафьев: Союзное государство России и Беларуси - это ядро макрорегиона под названием Евразия
мнение
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Несостоявшийся роман
В Лоеве сегодня торжественно присвоили имена пограничным плавсредствам
В Минске легковушка сбила пешехода
Репортаж из мемориального комплекса "Шуневка" о том, как провели свой выходной день витебские патриоты
"Ахмат" не удержал победу над "Уралом" в матче российского чемпионата
Алина Змушко стала чемпионкой Беларуси по плаванию на дистанции 200 м комплексом
Лукашенко: для Беларуси готовили гражданскую войну
Президент о сценариях переворота в Беларуси
Федута – один из информаторов режиссеров переворота в Беларуси
Советы специалиста по выращиванию рассады
Хоккеисты сборной Беларуси уступили олимпийской команде России в товарищеской встрече
мнение
Николай ЩЕКИН
Баланс доверия
Пловец Илья Шиманович выиграл чемпионат Беларуси на двухсотметровке брассом
Патриотический конгресс прошел в Минске
Брестское "Динамо" и "Витебск" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси
Авторы
СКАНИРУЙТЕ