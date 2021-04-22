Лукашенко: Беларусь и Россия серьезно продвинулись в вопросе согласования союзных программ

"Мы двигаемся серьезно по союзным программам. Помните, с карт начинали (дорожных карт. – Прим. БЕЛТА). Очень серьезные программы. Наверное, 26 или 27 программ мы уже согласовали на уровне Правительства. Немного осталось, 2–3 очень серьезные программы экономического характера, в том числе и налогообложение – известная программа, по которой мы в общем-то в Минске приняли решение, – заявил Президент. – Так что я с вами согласен. Мы потихонечку двигаемся. Но есть на злобу дня вопросы, которые надо усиливать просто, в том числе и безопасность, оборона нашего Союзного государства. Хотя в общем-то, наверное, пока справляемся и справимся. И линии нарисуем, за которые никто не должен перейти, и достойно ответим тем, кто не понимает, что в этом бешеном мире надо быть более спокойными и жить дружно".





Александр Лукашенко напомнил, что в конце прошлого года главы государств составили программу своих действий. Президенты Беларуси и России за последнее время дважды встречались в Сочи, обсуждая различные вопросы не только текущего характера, но и стратегического плана.





"Последний раз мы договорились, что серьезно в Минске поработают наши правительства. Благодарю вас, Михаил Владимирович (Премьер-министр России Михаил Мишустин, который недавно посещал Беларусь во главе российской делегации. – Прим. БЕЛТА) приехал, выступил, как академик. Молодец, получилось у него очень мощно. Рассказал об экономике, финансах, налогообложении, налоговом администрировании, об эффективности системы налогообложения. Я потом скажу, мы пришли к определенному совместному выводу", – рассказал Александр Лукашенко.



"Мы с вами договаривались, что после проработки этих вопросов мы сегодня с вами встретимся и обсудим еще раз эти вопросы", – добавил Президент Беларуси.





Александр Лукашенко также отметил, что летом предстоит провести Форум регионов Беларуси и России, который в этом году будет принимать Московская область. "А затем мы примем решение о заседании Высшего государственного совета осенью, на котором мы уже сможем формализовать все наши договоренности, подписав определенные документы", – заявил белорусский лидер.



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