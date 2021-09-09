Лукашенко: Беларусь и Россия, как бульдозер, расчищают пространство для интеграции в регионе

Александр Лукашенко отметил, что многим может показаться, что реализация разработанных Беларусью и Россией союзных программ слишком растянута по времени. По словам Главы государства, иначе и быть не может. К этим вопросам необходимо подходить выверенно.– заявил Александр Лукашенко./Будет дополнено/