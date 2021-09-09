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Лукашенко: Беларусь и Россия, как бульдозер, расчищают пространство для интеграции в регионе

Беларусь и Россия, как бульдозер, идут впереди и расчищают пространство для интеграции в регионе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам по итогам переговоров с Президентом России Владимиром Путиным в Москве, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что многим может показаться, что реализация разработанных Беларусью и Россией союзных программ слишком растянута по времени. По словам Главы государства, иначе и быть не может. К этим вопросам необходимо подходить выверенно.

"Мы, как бульдозер, идем впереди, расчищая дорогу для объединений на постсоветском пространстве", – заявил Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/
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