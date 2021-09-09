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Лукашенко: Беларусь и Россия будут наращивать совместное противодействие общим угрозам

Беларусь и Россия будут наращивать совместное противодействие общим вызовам и угрозам. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам по итогам переговоров с Президентом России Владимиром Путиным в Москве, передает БЕЛТА.

Главы государств во время переговоров, помимо углубления интеграции между странами, детально обсудили и актуальные международные проблемы, отношения с соседними странами и объединениями. Подробно президенты остановились на обстановке в зонах нестабильности, прежде всего в Афганистане, с точки зрения угроз для безопасности Союзного государства.

"Совместное противодействие общим вызовам и угрозам будем только наращивать", – заявил Президент.

/Будет дополнено/
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