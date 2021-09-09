Лукашенко: Беларусь и Россия будут наращивать совместное противодействие общим угрозам

Главы государств во время переговоров, помимо углубления интеграции между странами, детально обсудили и актуальные международные проблемы, отношения с соседними странами и объединениями. Подробно президенты остановились на обстановке в зонах нестабильности, прежде всего в Афганистане, с точки зрения угроз для безопасности Союзного государства.– заявил Президент./Будет дополнено/