Лукашенко: Беларусь и Ливан должны придать сотрудничеству устойчивую положительную динамику

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Ливана Мишеля Наима Ауна с Днем Независимости. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Убежден, что в скором времени Ливан сможет успешно решить важнейшие задачи в социально-экономической отрасли на благо своего народа. Беларусь готова оказать ливанским друзьям необходимую поддержку", – говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что отношения между Минском и Бейрутом не имеют никаких препятствий для активного плодотворного развития.
"Совместно нам по силам вывести белорусско-ливанское сотрудничество на уровень, который соответствовал бы потенциалу наших государств, придать двустороннему взаимодействию устойчивую положительную динамику", – подчеркнул Александр Лукашенко.
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