SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.49
EUR: 2.81
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Лукашенко: Беларусь и Ливан должны придать сотрудничеству устойчивую положительную динамику

Лукашенко: Беларусь и Ливан должны придать сотрудничеству устойчивую положительную динамику

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Ливана Мишеля Наима Ауна с Днем Независимости. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.


"Убежден, что в скором времени Ливан сможет успешно решить важнейшие задачи в социально-экономической отрасли на благо своего народа. Беларусь готова оказать ливанским друзьям необходимую поддержку", – говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что отношения между Минском и Бейрутом не имеют никаких препятствий для активного плодотворного развития.

"Совместно нам по силам вывести белорусско-ливанское сотрудничество на уровень, который соответствовал бы потенциалу наших государств, придать двустороннему взаимодействию устойчивую положительную динамику", – подчеркнул Александр Лукашенко.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы