Лукашенко: Беларусь готова помочь Польше в лечении больных коронавирусом

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В больнице Президент вновь высказался о желании польских властей переманить в свою страну белорусских медиков., – предложил Александр Лукашенко.Как сообщалось, Глава государства 27 ноября ознакомился с лечением больных коронавирусом в 6-й городской клинической больнице Минска. Как доложил Александру Лукашенко главный врач медучреждения Игорь Юркевич, медицинскую помощь больным с коронавирусом оказывают более тысячи сотрудников. С начала эпидемии в клинике помогли 5,5 тыс. людей с инфекцией COVID-19. Сейчас в учреждении находятся 767 пациентов, из них 28 – в реанимации.Средняя зарплата в учреждении за октябрь составила более BYN 2,2 тыс., при этом у врачей – более BYN 3,3 тыс., у среднего медицинского персонала – BYN 2,4 тыс., у других сотрудников – BYN 1,36 тыс., – подчеркнул Игорь Юркевич.(высокую зарплату. – Прим. БЕЛТА)", – сказал Президент.Заслушав доклады, Александр Лукашенко ознакомился с организацией лечения граждан и направился в блок с пациентами, заболевшими коронавирусом. Затем Глава государства посетил Городской центр трансфузиологии. Здесь ему рассказали, как организована процедура донации. По словам врачей, ежедневно в центре обслуживают 120–150 доноров крови, плазмы и тромбоцитов.