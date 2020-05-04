Лукашенко: Беларусь готова поделиться опытом лечения коронавируса с Молдовой

Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе переговоров с Президентом Молдовы Игорем Додоном, которые прошли в формате видеоконференции:

— Вы очень правильно сказали: нам виднее, как поступать в Беларуси. Я не хочу вас утомлять цифрами. Скажу только одно: дай бог, чтобы мы прошли эту эпидемию на таком уровне и так, как сегодня складывается у нас ситуация.

Президент Беларуси отметил, что процент заболеваемости от тестируемых в нашей стране — 8—9 процентов, и это очень хороший показатель:

— Но меня больше всего напрягают сейчас пневмобольные. Только 30 процентов от количества пневмоний — коронавирусные. Все остальные — так называемые чистые пневмонии, которыми люди болели и в прошлые годы.

По словам Александра Лукашенко, в Беларуси задействовано только 10 процентов ИВЛ:

— И это стабильно в течение полутора-двух месяцев. Выше цифра не поднималась. Мы, как и положено, боремся с этой заразой. После распада СССР мы не закрыли ни одну инфекционную больницу. За период нашей независимости, когда все оптимизировались (возможно, и Молдову зацепил этот вирус оптимизации) мы не сократили ни одной больницы. Наоборот, усилили эпидемиологическую службу и систему борьбы с вирусами. Мы обучаем в вузах и готовим специалистов по этим направлениям. Это дало нам возможность избежать пока плохого сценария. Не худшего, а плохого. Поэтому при нашей открытости, при том, что мы ни одно предприятие, ни один магазин, ресторан не закрыли, мы все-таки имеем более-менее нормальную обстановку.

Президент подчеркнул, что люди больше всего погибают от сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и сахарного диабета с повышенным весом, ожирением. Коронавирус бьет прежде всего по этим людям. Вместе с тем надо отдать должное врачам, которые в лечении пациентов испробовали разные методы и имеют хороший опыт.

— Если вас это будет интересовать, у вас есть хорошие, крепкие специалисты, пожалуйста, присылайте, мы им все покажем, расскажем, — обратился Глава государства к Игорю Додону. — Мы весь опыт изучили за эти месяцы, начиная от Китая и заканчивая США. И имеем свои методы и свой путь преодоления этого несчастья. Поэтому если вы где-то читаете, что Лукашенко сошел с ума и не то делает, не слушайте и не читайте. Мы не настолько глупы, чтобы становиться в позу и демонстрировать свою крутизну. На здоровье людей этого никогда не сделаешь. И я на это никогда бы не пошел. Просто мы организовались, вся страна, чтобы победить это несчастье.

Фото: БЕЛТА

