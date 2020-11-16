Лукашенко: Беларусь готова делать все необходимое для укрепления авторитета ЮНЕСКО

Глава государства отметил, что на протяжении своей долгой истории ЮНЕСКО достойно выполняет почетную гуманитарную миссию по укреплению мира и безопасности, обеспечению справедливости, всеобщего уважения прав и основных свобод человека независимо от национальности и вероисповедания., – говорится в поздравлении.Президент подчеркнул, что Беларусь как страна – основательница ООН и ответственный член мирового сообщества готова делать все необходимое для укрепления авторитета и повышения значимости организации по вопросам образования, науки и культуры в целях преодоления проблем и вызовов современности.Александр Лукашенко пожелал Одре Азуле доброго здоровья и успешного управления деятельностью влиятельной международной организации.