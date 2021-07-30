Лукашенко: "беглые" работают на одну цель – создать иллюзию раздрая в обществе

Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе встречи с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, комментируя одно из направлений, по которому в Беларуси пытались провести "цветную революцию":



– Четвертое направление – подрыв изнутри. Начали с заговоров, перешли к попыткам терактов, угрозам минирования. Это звенья одной цепи и далеко не весь их арсенал. Как показывают вскрытые факты, все эти действия не имеют реальной социальной основы.



Президент подчеркнул, что модераторы находятся за границей:



– Это наши "беглые" и их иностранные кураторы. Они работают на одну цель – создать иллюзию раздрая в обществе, держать людей в постоянном напряжении, сформировать образ врага из тех, кто сегодня им противостоит в борьбе за наши ценности, за наш социально ориентированный политический курс.



Глава государства в данном контексте обратил внимание: если бы в списках лиц, против которых планировали различные операции, были только Марат Марков и Игорь Тур…



– Это сигнал для других, – убежден Президент. – Они шире смотрят, но мы их видим. И в этом их беда – мы их видим.