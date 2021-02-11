Об этом Президент заявил сегодня в своем докладе на VI Всебелорусском народном собрании:
– В ближайшее время мы его примем. И там, как у военных, будет соответствующий устав, кодекс и требования к государственному служащему. Да, он будет поднят на небывалую высоту – но и требовать с него государство будет больше, чем с военных. Нужны авторитетные люди в управлении, в противном случае никаких коммуникаций с обществом не будет.
Александр Лукашенко предложил рассматривать кандидатуры выходцев из силовых структур, которые выходят на пенсию в возрасте до пятидесяти лет:
– Не надо терять этих людей. Кто-то бизнес себе находит, но это дисциплинированные, грамотные люди. Их надо также использовать и на государственной службе. Думаю, ознакомившись с новым законом, который мы примем, они обязательно примут мое предложение работать в государственных структурах. Кстати, мы это уже начали делать в определенных органах власти.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко анонсировал принятие Закона о государственной службе
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