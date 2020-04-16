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  2. Лукашенко: амнистия — это не «разгрузка» мест заключения

Лукашенко: амнистия — это не «разгрузка» мест заключения

Об этом Президент заявил на совещании по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Александр Лукашенко отметил, что Комиссии по помилованию предстоит тщательно изучить ходатайство каждого претендента на помилование, каково его отношение к содеянному, чем живет, какие у этого человека планы:




— Ольга Ивановна (О. И. Чуприс — заместитель Главы Администрации Президента. — Прим. ред.), надо выработать определенный механизм. Потому что вы закопаетесь в этих сотнях и тысячах людей. Естественно, надо чтобы комиссии внизу рассмотрели и внесли предложения. Вам надо очень внимательно и тщательно за этим наблюдать. Выработайте механизм и внесете потом предложения. Конечно, принимать окончательное решение придется указом Президента, но я хочу предупредить, что за все эти предложения ответственность будут нести все по вертикали, кто будет вносить эти предложения. Надо понимать, что это не «разгрузка» мест заключения. Нам незачем разгружаться. У нас к уровню советских времен в два-три раза сократилась численность заключенных. Тем более мы не должны идти на поводу стихийно создаваемых групп наподобие «Матерей 328». Работа должна вестись в штатном режиме. Поэтому сегодня мы еще раз должны все взвесить и окончательно определиться с подходами к амнистии.

Фото: БЕЛТА
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