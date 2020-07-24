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Лукашенко 3 августа обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию

Александр Лукашенко 3 августа выступит с ежегодным Посланием белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь. Соответствующая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале, передает БЕЛТА.

"В соответствии с указом главы государства от 24 июля 2020 года №294 3 августа 2020 года в Минске созывается третья внеочередная сессия Палаты представителей и Совета Республики для заслушивания ежегодного Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь и рассмотрения иных вопросов. Указ вступил в силу 24 июля", - говорится в сообщении на портале.

Ранее глава государства заявлял о том, что изначально запланированное на середину апреля Послание было отложено прежде всего по причине неопределенности ситуации в мире на фоне пандемии и того, какое влияние это окажет на Беларусь. "Блок вопросов, на которые мы сегодня не можем ответить. А если будем отвечать, то только с каким-то прогнозом. А нам нужен точный прогноз. Его сегодня дать нельзя. Поэтому надо какое-то время, чтобы можно было проанализировать все процессы, которые происходят в стране и за ее пределами, и тогда уже что-то говорить народу", - отметил Александр Лукашенко в апреле текущего года во время одной из рабочих поездок в регионы.

Фото: БЕЛТА

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