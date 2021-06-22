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  2. Лукашенко: 22 июня для всех белорусов – день памяти и скорби

Лукашенко: 22 июня для всех белорусов – день памяти и скорби

Президент заявил об этом после церемонии возложения венка во время мероприятий в Брестской крепости, посвященных 80-летию начала Великой Отечественной войны. Это дата, разделившая жизнь народа на до и после. Обращаясь к собравшимся в мемориальном комплексе, Александр Лукашенко напомнил об исторических фактах:


  – То летнее воскресное утро стало страшным рубежом между миром и войной, между светом и тьмой, жизнью и смертью. На нашу землю двинулась вооруженная безжалостная армада, которая несла гибель и рабство. Фашисты не щадили ни стариков, ни младенцев.


Глава государства обратил внимание на то, что только значительно позже, после 9 мая 1945 года, немцы назвали день начала войны роковым для своей нации. А 80 лет назад гитлеровские убийцы намеревались пройти по Беларуси победным маршем:
 
– Они хотели пройти по нашей земле так же легко и быстро, как по Чехии, как прошлись по Бельгии, Голландии, Дании, Норвегии, Франции, Греции, Польше. По всему нынешнему Европейскому союзу. Прошлись «торжественным маршем». Друзья и недруги СССР к началу июля гадали, сколько еще страна продержится  – две недели, три или месяц? А берлинские стратеги уже запланировали фашистский парад на Красной площади в Москве. Но здесь, у стен белорусской брестской цитадели, буквально в первые часы войны нацистский блицкриг сорвался…


Президент напомнил о недавнем печальном событии. Буквально несколько недель назад ушел от нас последний свидетель тех событий Пётр Котельников:
 
– Но в памяти народа его имя будет жить всегда, как и имена его боевых товарищей – лейтенанта Кижеватова, капитана Зубачёва, майора Гаврилова и тысяч других героев. Это они не позволили фашистам взять твердыню над Бугом за восемь часов. Более того, через три недели бои начинались уже на дальних подступах к Смоленску, а Брестская крепость продолжала держаться.
 
На этих словах мемориал погрузился в тишину, чтя память героев минутой молчания.

Фото: БЕЛТА

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