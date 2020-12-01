Лукашенко 2 декабря примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 декабря примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Главы государства.
Фото: архив БЕЛТА
Заседание лидеров стран – членов ОДКБ пройдет в режиме видео-конференц-связи. Ожидается, что во время выступления Глава государства даст оценку состоянию международной безопасности, озвучит ряд инициатив Беларуси, направленных на повышение эффективности организации.
Во время сессии лидеры стран ОДКБ обсудят ситуацию в регионе организации и мире в целом, выполнение достигнутых ранее договоренностей и противодействие новым вызовам и угрозам, укрепление межпарламентского взаимодействия и приоритетные направления деятельности ОДКБ.
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