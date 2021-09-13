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Лукашенко 15–17 сентября примет участие в саммитах ОДКБ и ШОС в Душанбе

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15–17 сентября посетит с рабочим визитом Таджикистан, проинформировали sb.by в пресс-службе Главы государства.


В Душанбе Александр Лукашенко примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, по предложению Президента Беларуси в столице Таджикистана запланирована встреча глав государств ШОС и ОДКБ, на которой будут обсуждать ситуацию в Афганистане и меры по обеспечению безопасности в регионе.

На полях мероприятий Александр Лукашенко также пообщается с зарубежными лидерами.
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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