Лукашенко 15–17 сентября примет участие в саммитах ОДКБ и ШОС в Душанбе

В Душанбе Александр Лукашенко примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, по предложению Президента Беларуси в столице Таджикистана запланирована встреча глав государств ШОС и ОДКБ, на которой будут обсуждать ситуацию в Афганистане и меры по обеспечению безопасности в регионе.На полях мероприятий Александр Лукашенко также пообщается с зарубежными лидерами.