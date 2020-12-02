Луканская: в программе деятельности Правительства до 2025 года ставятся приоритетные задачи в области здравоохранения и образования

В программе деятельности Правительства до 2025 года ставятся приоритетные задачи в области здравоохранения и образования. Об этом заявила член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по законодательству Ирина Луканская.

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– Программа нацелена на рост экспорта услуг, в том числе медицинских и образовательных. Мы будем стремиться к инновационному развитию, информатизации этих сфер, учитывая, что для достижения этого необходимо развивать реальный сектор экономики. Также поставлена задача по росту средней продолжительности жизни с 75 лет до 76,3. В частности, в программе говорится, что 70% онкологических заболеваний должны выявляться на ранних стадиях. Здесь играет роль внедрение инновационных методик, оперативных вмешательств. В этом плане наша страна среди мировых лидеров. Так, мы занимаем 50-е место из 189 стран в глобальном рейтинге по человеческому развитию. Это хороший результат, и нам есть к чему стремиться, – считает депутат.