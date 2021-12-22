Лугина – воспитанникам Кобринской детской деревни: у нас в стране много добрых людей, которые готовы помочь

Председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина сегодня приехала с подарками в социальное учреждение образования «Кобринская детская деревня». Она приняла участие в новогоднем утреннике в рамках акции «Наши дети», а потом пообщалась с детьми и родителями.

– Обязательно загадывайте желания: они сбываются, – с этими словами Татьяна Лугина подошла к новогодней елке.

От концерна, от Белорусского союза женщин Татьяна Лугина привезла в детскую деревню немало подарков: пылесосы, мультиварки, костюмы, пижамы, пледы, другой домашний текстиль, рюкзаки, сумки. Нескольким семьям – новые ковры. Разумеется, и сладости тоже.

– Уверена, все будут довольны, – не сомневается Татьяна Лугина. – Новый год – это такое время, когда и дети, и взрослые верят в чудо. К сожалению, не у каждого взрослого есть возможность это чудо растиражировать, но у нас в стране много добрых людей, которые готовы помочь. Поэтому мы с трепетом, с душой подошли к формированию объемного подарочного пакета для деток из Кобринской детской деревни, и хотелось, чтобы в каждую семью попало что-то из того, о чем они мечтали.

Говоря об акции «Наши дети», которая сейчас проходит по всей стране, Лугина назвала ее не только важной, но и теплой:

– Взрослые дарят детям не только подарки, но и тепло, делятся эмоциями. Дети в ответ дарят эмоции. Интересно бывает смотреть, как люди из высшего эшелона руководителей страны ходят вокруг елки, слушают детские стихи и выступления. Мы сами возвращаемся в детство, сердца наши мягчеют и теплеют.

Старт необычному проекту «Кобринская детская деревня» был дан в 1989 году, тогда на городской окраине Кобрина началось строительство первых коттеджей, где дети-сироты могли воспитываться в семейных условиях.

Уже в 1994 году первые 6 домов заполнились детскими голосами. Сегодня в деревне 15 коттеджей. В каждом из них царит семейная атмосфера.

Заместитель директора Кобринской детской деревни Елена Скоробогатько считает, что уходящий 2021 год для воспитанников был ярким, активным, как и все 27 лет со дня образования детской деревни:

– За эти годы из деревни вышли во взрослую жизнь 212 девушек и юношей. Мы всем нашим коллективом старались и стараемся каждому дать тепло и домашний уют, создать условия, чтоб детям у нас нравилось, чтобы они чувствовали себя в семье, научились дружить и с уверенностью вышли во взрослую жизнь. Все выпускники устроены. Кто-то поступил в военное училище, кто-то – в педагогический, медицинский или инженерный вуз. Главное – дети о нас помнят и приезжают в гости на выходные, на каникулы, в отпуск. Для нас, для родителей-воспитателей, это самое важное.