Лугина: в этом году в легкой промышленности будет обеспечена положительная динамика работы по ключевым показателям

Фото из архива

По словам председателя концерна, также сохраняется положительная рентабельность работы. По всем организациям концерна она достигла 10 процентов. Чистая прибыль предприятий составила 25,8 миллиона рублей.Татьяна Лугина подчеркнула, что в отрасли есть потенциал и резервы для дальнейшего роста показателей. Она заверила, что поставленные перед легкой промышленностью задачи будут выполнены в полном объеме.