Лугина: в этом году в легкой промышленности будет обеспечена положительная динамика работы по ключевым показателям

В этом году в легкой промышленности будет обеспечена положительная динамика работы по ключевым показателям. Об этом заявила журналистам председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина. По ее словам, сегодня отрасль ориентирована на экспортную составляющую. Только за прошлый год на внешние рынки поставлено продукции на 700 миллионов долларов. При этом география поставок достигла 55 стран.
Фото из архива
– С учетом сложившейся эпидемиологической обстановки в прошлом произошло определенное падение, но мы стараемся в этом году его восполнить. В 2021 году мы видим в отрасли положительную динамику работы по всем ключевым показателям. Так, за 4 месяца года экспорт составил 142 миллиона долларов с темпом роста 115 процентов к аналогичному периоду 2020 года. Также обеспечено положительное сальдо внешней торговли – 81 миллион долларов. Выручка от реализации продукции товаров получена в сумме 613 миллионов рублей с темпом роста 112,8 процента. Нашими предприятиями также обеспечена прибыль от реализации продукции. Она составляет 61 миллион рублей.
По словам председателя концерна, также сохраняется положительная рентабельность работы. По всем организациям концерна она достигла 10 процентов. Чистая прибыль предприятий составила 25,8 миллиона рублей.
– Сократилось количество убыточных предприятий. Это наша плановая работа, и мы с ней справляемся. Отрадно, что у нас улучшились качественные показатели работы. Речь идет о производительности труда. По итогам четырех месяцев года выручка на одного работающего составила 12,3 тысячи рублей с темпом 106,5 процента. А выручка от реализации на одного работающего составила 14,7 тысяч рублей с темпом роста 110 процентов. Валовая добавленная стоимость имеет темп роста 103 процента к аналогичному уровню 2020 года.
Татьяна Лугина подчеркнула, что в отрасли есть потенциал и резервы для дальнейшего роста показателей. Она заверила, что поставленные перед легкой промышленностью задачи будут выполнены в полном объеме.
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Лугина: в этом году в легкой промышленности будет обеспечена положительная динамика работы по ключевым показателям
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.