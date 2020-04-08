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Lufthansa объявила о закрытии лоукостера Germanwings

Также авиакомпания собирается сокращать свой флот, сообщает DW.

Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила о значительном сокращении флота, а также приостановлении деятельности дочерней авиакомпании-лоукостера Germanwing из-за кризиса в отрасли, вызванного пандемией коронавируса.

Руководство компании пояснило, что "пройдут месяцы, прежде чем ограничения на поездки в мире будут полностью отменены, и годы, прежде чем мировой спрос на авиаперевозки вернется к докризисному уровню". В связи с этим Lufthansa начинает процесс сокращения флота не только в головной компании, но и во всех своих дочерних авиаперевозчикам, среди которых Eurowings, Austrian Airlines, Brussels Airlines, SWISS International Airlines.

Известно, что около 40 самолета Lufthansa и Eurowings будут поставлены на прикол, к тому же компания разрывает все договоры лизинга, что позволит сократить флот этих двух перевозчиков, который насчитывает 763 судна, на 10 процентов.

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