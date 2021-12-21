Лучший результат – 140 секунд. Стали известны победители республиканского правового турнира «Сила Закона»

Подведены итоги I Республиканского правового турнира «Сила Закона», организованного Белорусским республиканским союзом молодежи и Национальным центром правовой информации при поддержке Министерства образования и Белорусского республиканского союза юристов. В интеллектуальном состязании участвовали 115 старшеклассников. Узнали имена победителей.





Финальный тур проекта прошел в онлайн-формате. Претендентам на победу предстояло ответить на 17 вопросов различного уровня сложности, связанных с государственным устройством и властью, правовыми основами государства, историей права, ответственностью за правонарушения, молодежной политикой. Секретарь ЦК БРСМ Варвара Серова отметила, что правовое воспитание молодежи одно из новых направлений для организации:

– Важно растить патриотов, и тот, кто знает законы, свои права и обязанности, живет в гармонии с государством, обществом и окружающими людьми. На съезде организации мы четко определили одну из основных задач – повысить уровень правового просвещения и информированности молодежи о нормах законодательства. Этот турнир – хорошее подспорье для правового самообразования молодежи. Знание законов – это необходимость. Только разбираясь в ситуации, понимая, что плохо, а что хорошо, удастся поступить верно.





Республиканский правовой турнир среди старшеклассников – значимое событие и для ребят, и для всей страны, обратил внимание заместитель директора Национального центра правовой информации Вячеслав Бекета:

– Этот информационно-образовательный проект объединил идеи гражданского и патриотического воспитания молодежи. Привлек внимание общественности к вопросам правовой культуры нашего общества. Ведь формировать личность молодых людей нужно с самого детства, а говоря о своих правах, необходимо, чтобы они задумывались и об обязанностях. Наша молодежь должна понимать, что сила закона – это самая правильная и самая надежная защита каждого из нас.





Наибольшее количество правильных ответов оказалось на счету Игоря Панасюка из гимназии № 37 Минска. Со всеми заданиями он справился за 2 минуты 20 секунд и получил 431 балл:

– Когда живешь в правовом государстве, нужно знать законы своей страны, чтобы научить в будущем и своих детей. Много внимания уделил подготовке к турниру, поэтому с заданиями справился быстро.





Второе место занял Олег Свистун из агрогородка Деречин Зельвенского района, третье – за Антоном Нестратенко из Кричева. Во время торжественной церемонии подведения итогов ребят ожидали приятные сюрпризы – призы от партнеров проекта. Обладатели первого, второго и третьего мест получили дипломы, эксклюзивные часы «Луч», денежные сертификаты в магазин «Марко», а также сертификаты в Аквапарк «Лебяжий».





Фото предоставлены ЦК БРСМ